サンワサプライ株式会社は、上下2面にディスプレイを設置できるディスプレイスタンド「CR-PL71BK」を発売した。工場内の工程管理や監視カメラ管理画面、展示会や店舗のサイネージを省スペースで強化でき、移動や高さ調整にも柔軟に対応可能だ。■上下2画面設置で、管理・監視の視認性と作業効率を向上上下2面にディスプレイを設置できる構造で、工場の生産管理画面や監視カメラ映像、展示会や店舗のサイネージを限られたスペースで