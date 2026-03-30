先発3投手は21イニングで3失点（自責1）の快投も…残酷すぎる開幕カードとなった。中日は広島との開幕3連戦に3連敗。先発投手3人はいずれも素晴らしいピッチングを披露したが、とにかく打線が振るわなかった。ドラゴンズファンは「今年もダメか」「またこの季節が……」と肩を落としている。長年、打線が低迷している中日は今季から本拠地バンテリンドームにテラス席を設置した。早速効果が出たのか、オープン戦は得点や本塁打