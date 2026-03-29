決勝は31日・智弁学園と対戦…5度目の頂点なら東邦と並び最多タイ第98回選抜高校野球大会は29日、準決勝2試合が行われ、第2試合では春夏通算10度目の優勝を目指す大阪桐蔭が、専大松戸（千葉）に勝利した。31日の決勝では、2022年以来4年ぶり5度目の選抜優勝を懸けて智弁学園（奈良）と対戦する。初回の攻撃では、先頭の仲原慶二外野手（2年）いきなり右越え三塁打。2死三塁となった後、相手の一塁手のエラーで先制点を奪った