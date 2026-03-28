2024年ドラフト3位指名…昨季に1軍デビューソフトバンク-オリックスの2軍戦が28日にタマスタ筑後で行われた。オリックス先発の山口廉王投手は2回、嶺井博希捕手の打球が右腕付近に直撃。その場に倒れ込むと、トレーナーに支えられてベンチへ。緊急降板となり、場内からは悲鳴にも似た声が上がった。0-0で迎えた2回。山口は先頭に四球、1死から安打を許して一、二塁のピンチを招いた。嶺井にカウント0-1から146キロの直球を投げ