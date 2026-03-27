テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメントは、新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」の開業日を2026年4月29日（水）に決定した。やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。本記事では、アトラクション開業に向けた