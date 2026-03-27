年間20校以上を指導する塩多雅矢氏推奨…回転と腕振りを支える筋出力の作り方少年野球の現場でよく聞かれる「腕を強く振れ」という指導。だが、子どもたちはどの時点から強く振るべきか迷うことも多く、腕力に頼った手投げになりがちだ。体全体を使った再現性の高いフォームを習得して球速を上げるには、どんなトレーニングが効果的か。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、投球時のバラン