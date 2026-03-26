スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 早寝早起きの達人、井上皓史さん（以下、こーじさん）は、22時就寝、5時起床が仕事。これまで経営者やサラリーマンなど、1,000人以上を夜型から朝型へと変えてきました。 現在は株式会社5AM（ごえむ）代表取締役として、朝活コミュニティ『5am club』を立ち上げ、朝の読書会や英語コミ