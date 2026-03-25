お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が23日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が息子を肩車する微笑ましい家族ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「まだ余裕？！★」と題してブログを更新した小原。父親の肩の上で嬉しそうに笑顔を見せる長男の写真とともに「こうめちゃんを肩車して、誠八を肩車して、 誠希千を肩車するお父さん！！！」「たくましいお父さん！