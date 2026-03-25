小原正子、夫･マック鈴木のたくましさに驚き…10歳長男を軽々肩車
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が23日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が息子を肩車する微笑ましい家族ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「まだ余裕？！★」と題してブログを更新した小原。父親の肩の上で嬉しそうに笑顔を見せる長男の写真とともに「こうめちゃんを肩車して、誠八を肩車して、 誠希千を肩車するお父さん！！！」「たくましいお父さん！」とその頼もしさに感心した様子でつづった。
小原は「まだまだ余裕っぽい！」とコメントし、夫の体力に驚いた様子も明かした。
この投稿にファンから「スゴーーーーイ」「鈴木ファミリーの屋台骨！」「頼もしい父！！優しい母！！いい夫婦だなー」「こうめちゃんの理想の男性像は、当然厳しくなりますネ」 「セイキチくんめっちゃうれしそう!」「ほっこり」「みんなでパパとママに抱っこして！と言ってて可愛い」「ファミリーの心温まるこうけい」などの声が寄せられている。
この日、「まだ余裕？！★」と題してブログを更新した小原。父親の肩の上で嬉しそうに笑顔を見せる長男の写真とともに「こうめちゃんを肩車して、誠八を肩車して、 誠希千を肩車するお父さん！！！」「たくましいお父さん！」とその頼もしさに感心した様子でつづった。
この投稿にファンから「スゴーーーーイ」「鈴木ファミリーの屋台骨！」「頼もしい父！！優しい母！！いい夫婦だなー」「こうめちゃんの理想の男性像は、当然厳しくなりますネ」 「セイキチくんめっちゃうれしそう!」「ほっこり」「みんなでパパとママに抱っこして！と言ってて可愛い」「ファミリーの心温まるこうけい」などの声が寄せられている。