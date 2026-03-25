◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦花咲徳栄―日本文理（2026年3月25日甲子園）2回戦の花咲徳栄（埼玉）―日本文理（新潟）戦は、守備の乱れが発端となり、流れが傾いた。日本文理は3回に3失策が絡んで、花咲徳栄の先制の4得点を許した。さらに4回にも押し出し四球や日本文理の一塁手・秦の失策などが絡んで7失点。日本文理・染谷は4回途中降板となった。断続的に降る雨の影響か、先発の染谷も制球を乱す場面が