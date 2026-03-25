歌手で俳優の上田竜也が25日、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設『東京ドリームパーク』（27日）内劇場『EX THEATER ARIAKE』（EX シアター有明）オープニングラインナップ発表会に、『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』より演出の堤幸彦氏、ともにW主演を務める川島如恵留（Travis Japan）と登壇した。【写真】かっこいい！スーツ姿の上田竜也この日は同劇場のこけら落とし公演『AmberS -アンバ