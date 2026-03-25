Netflix映画「シティハンター」公開から約2年。新宿駅に再び「XYZ」の文字が書かれた掲示板が出現し、SNS上で話題となっています。実はこの掲示板は、単なるファンサービスにとどまらない可能性があります。Netflix公式Xが2月から投稿していた“クイズ”と連動しているとみられ、ネット上では「続編の予告では」との声も上がっています。いったい何が起きているのか。クイズに挑戦しながら、現地を取材しました。【その他の