きのう、東京の中国大使館に侵入したとして陸上自衛官が逮捕されました。「大使に意見を伝えるため」だったと供述しています。逮捕されたのは、陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）で、きのう午前9時ごろ、港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いがもたれています。警視庁公安部によりますと、大使館の職員が敷地内で歩いている村田容疑者を見つけたということで、大使館の植え込みからは刃渡りおよそ18セ