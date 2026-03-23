サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ノートPCにスマホを一体化し、MagSafeで瞬時装着＆自在な角度調整が可能な薄型スマホホルダー「200-STN098SV」を発売した。■ノートPCにスマホを拡張ディスプレイ化スマートフォンをノートパソコンやモニターに固定できる本製品は、まるでデュアルディスプレイのような使い方を実現する。チャットやSNS、資料確認などをサブ画面として表示でき、作業効率が