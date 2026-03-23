ホルムズ海峡の空撮＝2023年12月（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】イラン軍事当局の報道官は22日のビデオ声明で、米国が発電所を攻撃すれば報復として「ホルムズ海峡を完全封鎖する」と表明した。イラン国営テレビが伝えた。トランプ米大統領が海峡を「48時間以内に開放しなければ、多数の発電所を攻撃する」と警告したことに反発し、敵対姿勢を鮮明にした格好で、緊張がさらに高まっている。ビデオ声明はまた発電所が