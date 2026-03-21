ラウール・ヒメネスのSNS投稿は広告キャンペーンの可能性イングランド1部フルハムに所属するメキシコ代表FWラウール・ヒメネスが自身の公式インスタグラムで日本に関する意味深なメッセージを投稿し、大きな話題を呼んでいる。現地時間3月20日、スペイン紙「マルカ」が報じている。2026年ワールドカップ（W杯）に向けたメキシコ代表メンバーにも招集されているストライカーの去就に注目が集まった。ヒメネスは自身のインスタグ