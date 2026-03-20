スポンサー収入はジャッジと約14倍の開きドジャースの大谷翔平投手は、米スポーツメディア「スポルティコ」が17日（日本時間18日）に発表したメジャーリーグの最高年収選手ランキングでトップに立った。総収入は1億2700万ドル（約201億8000万円）という圧倒的な数字を記録しており、その大半を副収入が占めている。異次元ともいえる稼ぎを見せる大谷に対し、米国の野球ファンからは驚きと称賛の声が上がっている。同メディアは