スポンサー収入はジャッジと約14倍の開き

ドジャースの大谷翔平投手は、米スポーツメディア「スポルティコ」が17日（日本時間18日）に発表したメジャーリーグの最高年収選手ランキングでトップに立った。総収入は1億2700万ドル（約201億8000万円）という圧倒的な数字を記録しており、その大半を副収入が占めている。異次元ともいえる稼ぎを見せる大谷に対し、米国の野球ファンからは驚きと称賛の声が上がっている。

同メディアは、大谷が投打二刀流で発揮するフィールド上の才能だけでなく、フィールド外でも「ユニコーン」である可能性があると高く評価した。発表された2026年の収入を見ると、ヤンキースのコーディ・ベリンジャー外野手に対して倍以上の差をつけている。さらに驚異的なのは内訳で、副収入だけで1億2500万ドル（約198億円）に上り、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手とは約14倍という信じがたい開きがある。

圧倒的な副収入の背景には、大谷が結んだ歴史的な契約形態と絶大な人気がある。2023年12月に10年総額7億ドル（当時1014億円）のスポーツ史上最高契約を結んだが、年俸の97％を後払いとしたため、期間中に受け取る年俸は200万ドルにとどまる。一方で現在約20の企業とスポンサー契約を結んでおり、ワールドシリーズ連覇によるグッズビジネスの加速など、広告塔としての価値は計り知れない。

競技の枠を超えた巨額の収入をもたらしながらも、驕ることのない謙虚な姿勢にSNS上の米ファンも衝撃を受けている。「あの7億ドル（の契約）は、ますます信じられないほどの格安バーゲンに見えてきている」「彼はスポンサー、グッズ売上、ファン、そしてそれ以上のものをもたらしている」「それでいて、彼が（現時点で）受け取っている年俸は、わずか200万ドルに過ぎない」など、驚嘆のコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）