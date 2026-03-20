¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÀèÇÚ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡Ö¥­¥Ä¤¤¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²È»ÖÄÅ¹á¡õÇÐÍ¥¤Î´äÅÄÎè¡¢É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼&¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼½Õ¤Î²÷Ì²SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿çÌ²ÏÀÁè¤òÅ¸³«¡£¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ano¤¬¡¢ÍâÆü¤Î»Å»ö³«»Ï»þ´Ö¤¬