小学館が19日、公式サイトを更新。漫画アプリマンガワン』に連載されていた『常人仮面』原作者・山本章一氏の起用問題などを踏まえ、第三者委員会の設置を決議したと伝えた。同社をめぐっては、2月27日に漫画アプリマンガワン』が、連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）原作者の起用問題について声明を発表。サイトでは「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」の声明文で「『常人仮面』につ