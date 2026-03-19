不倫問題をめぐり、松本洋平文部科学大臣はきょうの会見で、相手女性と議員会館内で不適切な行為に及んだとの報道について「相手があることで回答は差し控えたい」と述べました。松本大臣をめぐっては、「文春オンライン」が女性側の話として議員会館の松本大臣の部屋で不適切な関係を持ったと報じています。きょうの記者会見でこのことを追及された松本大臣は、「個別の記事の個別の内容については相手があることであり、回答は差