名打者たちを支えた分析のプロ・三井康浩氏が提案する“失敗の捉え方”少年野球の現場で、ミスを怖がって動きが硬くなってしまう子どもは多い。そんな時、指導者や保護者はどう寄り添えばいいのだろうか。巨人やWBC代表でスコアラーを務め、数々の名選手を支えてきた三井康浩さんは、野球を「失敗から学ぶスポーツ」だと語る。負けやミスから何をどう改善していくかに重きを置く指導が、子どもの成長にはとても大切で、勝つこと