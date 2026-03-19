名打者たちを支えた分析のプロ・三井康浩氏が提案する“失敗の捉え方”

少年野球の現場で、ミスを怖がって動きが硬くなってしまう子どもは多い。そんな時、指導者や保護者はどう寄り添えばいいのだろうか。巨人やWBC代表でスコアラーを務め、数々の名選手を支えてきた三井康浩さんは、野球を「失敗から学ぶスポーツ」だと語る。負けやミスから何をどう改善していくかに重きを置く指導が、子どもの成長にはとても大切で、勝つことだけを目指す“勝利至上主義”では「子どもたちには伝わらない」と語っている。

「エラーをするな」というのは簡単。そうではなく、エラーをした時に「なぜそうなったか」を一緒に考えてあげるのが1ランク上の指導者だ。

例えば、トンネルをしてしまった子には「打球を上から見ていたよね」と指摘してみる。上からだとボールの動きは掴みづらいが、「下から見て」と姿勢を低くするよう促すと景色が変わる。自然とグラブの位置も低くなり、技術向上の近道になる。

三井さんは「一生懸命プレーした中でのミスならOKと、逆に褒めてあげていい」と言う。一方で、攻守交代でダラダラし、全力疾走を怠るなど、やるべきことをしなかった時は叱ることも大切だ。また、道具を揃える理由も「チームで戦う姿勢を見せるためなんだよ」と丁寧に教えることで、子どもたちも納得でき、仲間意識や礼儀が自然と育まれていくという。

失敗を恐れるのではなく、「失敗しても次はこうしよう」と工夫する経験は、野球を辞めた後の人生にも大きな力になる。仕事で壁にぶつかった時も、前向きに考える習慣が助けになるはずだ。挨拶や感謝の気持ちを学童期から積み重ねることは、豊かな人間形成に繋がっていく。失敗を許し、次に繋げる温かい環境を作ることが、子どもが長く楽しく野球を続けるための最初の階段になる。（First-Pitch編集部）