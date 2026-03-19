球団発表ドジャースは18日（日本時間19日）、サンティアゴ・エスピナル内野手と契約を結んだことを発表した。トミー・エドマン内野手が開幕戦に間に合わない見通しのため、元オールスター選手を緊急補強。当初はマイナー契約を結んでいたが、この日に正式契約となった。エスピナルは2020年にブルージェイズでデビューすると、2021年には三塁の準レギュラーとして92試合に出場し、打率.311、出塁率.376をマーク。翌2022年には自