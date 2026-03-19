「お〜いお茶」とタティスJr.が驚きコラボ動画日本企業の“速攻”に驚きだ。株式会社伊藤園は18日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表であるフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）とコラボレーションすることを発表。まさかの企画実現に日本のファンも脱帽している。WBCの記者会見で、タティスJr.が壇上に置かれていた「お〜いお茶」の“大谷翔平ボトル”を手に取り「Call Me（電話