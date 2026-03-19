「お〜いお茶」とタティスJr.が驚きコラボ動画

日本企業の“速攻”に驚きだ。株式会社伊藤園は18日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表であるフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）とコラボレーションすることを発表。まさかの企画実現に日本のファンも脱帽している。

WBCの記者会見で、タティスJr.が壇上に置かれていた「お〜いお茶」の“大谷翔平ボトル”を手に取り「Call Me（電話して）」と発言。これを受け、伊藤園がコンタクトを図った。

18日からSNS上にコラボ動画が公開。映像ではタティスJr.がお茶を飲み「イトウエン、オーイオチャ、オイシイ」と笑顔をみせている。伊藤園は「日本文化を世界中に発信したいと思ってくださっていることを知り、グローバルなコラボレーションへと発展する運び」となったことを説明した。

この流れに日本のファンも反応。「タティス起用とは仕事早いね」「ぜひ大谷選手と一緒にCM起用」「フットワーク軽いな伊藤園」「タティスボトルのおーいお茶出たら買いたい」「今からCMが待ちきれません」「ウケる」「マジか、伊藤園ｗ 粋だな」「面白いし最高」と“ユーモアセンス”と行動力を称賛していた。（Full-Count編集部）