ミラーは準々決勝から2戦連続セーブ、中1日で登板可能でもあったが…■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。米国は2023年に続き、同じ「2-3」で惜敗。試合後は守護神を投入しない起用が物議を醸し、派遣先のパドレスと首脳陣に米ファンは怒りをぶつけている。米国は終始劣勢だったが、8回にブライス・ハー