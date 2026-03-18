ミラーは準々決勝から2戦連続セーブ、中1日で登板可能でもあったが…

■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。米国は2023年に続き、同じ「2-3」で惜敗。試合後は守護神を投入しない起用が物議を醸し、派遣先のパドレスと首脳陣に米ファンは怒りをぶつけている。

米国は終始劣勢だったが、8回にブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）の起死回生の2ランで試合を振り出しに戻した。9回表を抑えればサヨナラの可能性もあるなか、マウンドに送ったのはセットアッパーのギャレット・ウィットロック投手（レッドソックス）だった。

実力のある右腕だが、この日は緊張もあってか先頭に四球を与えると、二盗を許してピンチが拡大。そして、二塁打を浴びて一瞬にして勝ち越された。その後はどうにか抑えたものの、裏の攻撃で米国は反撃できずに1点差で敗れ去った。

米国代表の守護神は、超剛腕のメイソン・ミラー投手（パドレス）が務めている。13日（同14日）の準々決勝・カナダ戦は9回から登板して3者連続三振、15日（同16日）の準決勝・ドミニカ共和国戦も9回を無失点に抑えた。状況を考えると、ミラーを投入するのは理にかなっていたはずで、試合前の会見でマーク・デローサ監督も「登板可能」と話していた。

試合後はデローサ監督の投手運用が批判された。そして会見でミラーを使わなかった指揮官は「パドレスに敬意を表する。もし我々が勝ち越せていれば、彼を投入していただろう。だが、同点の状況で彼を登板させるつもりはなかった」と話し、球団との“約束”もあって使えなかったという。

デローサ監督に対して「俺達がホームチームなんだぞ！ いつ使うんだ」「デローサはクビにしろ」「酷すぎる」と批判の声が寄せられたのはもちろん、国の威信をかけた一戦で“条件”をつけたことに「冗談だろ？」「パドレスはアメリカの敵だ」「この国を救うシチュエーションだったのに」「パドレスが嫌いになった」「パドレスアンチに」「さすがにおかしいだろ」「いい加減にしてくれ。アメリカ代表がWBCをエキシビションのように扱っているようでは、いつまで経っても優勝などできるわけがない」と厳しい言葉が飛んだ。（Full-Count編集部）