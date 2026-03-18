準々決勝・ベネズエラ戦では一時勝ち越しの3ラン阪神の森下翔太外野手が18日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に「3番・右翼」で先発出場。WBCからのチーム合流後、初となる豪快な本塁打を放った。ベンチに戻ると、侍ジャパンで“お馴染み”となったセレブレーションを披露。ファンも笑顔になった。待望の瞬間は3回に訪れた。2死二塁の場面で打席に立った森下は、ロッテの先発、木村優人投手が投じた低めの117キロのカ