準々決勝・ベネズエラ戦では一時勝ち越しの3ラン

阪神の森下翔太外野手が18日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に「3番・右翼」で先発出場。WBCからのチーム合流後、初となる豪快な本塁打を放った。ベンチに戻ると、侍ジャパンで“お馴染み”となったセレブレーションを披露。ファンも笑顔になった。

待望の瞬間は3回に訪れた。2死二塁の場面で打席に立った森下は、ロッテの先発、木村優人投手が投じた低めの117キロのカーブを強振。完璧に捉えられた打球は美しい放物線を描き、レフトスタンドへと吸い込まれた。

先制の2ランを放ち、ダイヤモンドを一周してベンチに戻ると、ナインに迎えられる中で森下は侍ジャパンで話題となった「お茶点てポーズ」を満面の笑顔で披露した。

森下はWBCに侍ジャパンの一員として参加。準々決勝のベネズエラ戦では、同点に追いついた3回に一時は勝ち越しとなる3ランを放つなど、実力の一端を見せた。無念の敗退となったが、日本代表への思いを感じさせた瞬間だった。

ベンチで見せた明るいパフォーマンスにSNS上のファンも大興奮。「ほんと推せる！」「森下さんお茶立てしててかわいい」「森下くん今日もちゃんとお茶たててたのねww」「めっちゃやってるな笑」「WBC終わってもお茶たては欠かせません」「いい笑顔」といったコメントが殺到した。（Full-Count編集部）