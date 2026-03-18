3月18日に発表された県内のレギュラーガソリン価格は189.3円で、前の週から31.6円値上がりし、調査が始まってから最高値となりました。石油情報センターでは、19日から予定されている国の補助金支出に伴い、1～2週間かけて170円程度に落ち着く見通しとしています。18日に発表された、16日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は189.3円となり、前の週から31.6円値上がりしました