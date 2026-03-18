新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、主に英語圏で活躍する女性VTuberグループ「ホロライブEnglish」による４度目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』の開催を記念し、３月22日（日）夜７時より、「ホロライブEnglish」関連ライブを無料放送する特別企画を実施する。 「hololive English（ホロライブEnglish）」は、人気VTuberを数多く輩出するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」より2020年