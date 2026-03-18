日本ケンタッキー･フライド･チキンは、3月25日(水)から、「ケンタの鶏竜田バーガー」を数量限定で再発売する。単品540円。同商品は2025年11月に発売し早期完売となった人気商品だ。あわせて、新商品「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も同日から販売する。単品590円。【画像を見る】「ケンタの鶏竜田バーガー」と「香味ネギソース」の商品画像を見る「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年をかけて誕生したバーガーで、鶏