新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第３戦の『サファリ・ラリー・ケニア』を３月14日（土）、15日（日）の２日間にわたり無料生中継。最終日となった３月15日（日）の中継では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属する日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手が過酷なラリーを制し、自身初となるWRC総合優勝。日本人のWRC総合優勝は1992年の篠塚建次郎氏以来、34年