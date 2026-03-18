勝田貴元が歴史的快挙、日本人34年ぶりとなるWRC総合優勝
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第３戦の『サファリ・ラリー・ケニア』を３月14日（土）、15日（日）の２日間にわたり無料生中継。最終日となった３月15日（日）の中継では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属する日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手が過酷なラリーを制し、自身初となるWRC総合優勝。日本人のWRC総合優勝は1992年の篠塚建次郎氏以来、34年ぶりの歴史的快挙となる。
第２戦のラリー・スウェーデンでトップ争いを演じながらも惜しくも総合２位となっていた勝田選手は、世界一過酷と称される伝統のサファリ・ラリー・ケニアで見事に雪辱を果たした。デイ２では前輪が左右ともパンクするトラブルに見舞われ一時は総合７位まで後退したものの、デイ３で同僚のセバスチャン・オジエ選手らトヨタ勢３台がデイリタイアする大荒れの展開の中、冷静かつアグレッシブな走りを披露。最終日開始時点で首位に立つと、最後は２位のアドリアン・フルモー選手（ヒョンデ）を27秒４差で振り切り、総合トップでフィニッシュ。ケニアは過去にも２位に入っている相性の良い地であり、通算５回総合２位の悔しさを糧に、ついに悲願の頂点に立った。
このたび、歴史的快挙を成し遂げた勝田選手から「ABEMA」の視聴者に向けた独占コメント動画が到着。「本当に応援ありがとうございました。難しいスタートで始まったこのサファリ・ラリー・ケニアだったんですけど、最後ここで優勝することができて本当に嬉しく思います」と喜びを語っている。また、「自分のペースがあれば、勝負になったらという状況になれば、勝てるポテンシャルがあると思っていたんですけど、思いもよらぬ展開があって、最後ここに立つことができて自分でもちょっとびっくりしてます」と激動のラリーを振り返り、「前回のスウェーデンの２位は本当に悔しかったですし、今回の優勝を機にさらに優勝、そして表彰台をさらに稼げるように頑張っていくので、これからも応援していただけたら嬉しいです」と今後のさらなる飛躍を誓った。
勝田選手の歴史的優勝の瞬間に、ABEMAのスタジオも大きな感動に包まれた。解説の小坂典嵩氏は優勝の瞬間には思わず感極まって涙を流し、「最初のステージからトラブルがあって正直またこのパターンかと思っていた自分がいた。それでも諦めずにチャンスが巡ってくるまでしっかりタイムを出し続けてものにする持ち味が発揮された」「みんなから応援されているんだなと改めて感じた」と語り、勝田選手の激闘を称賛。スタジオゲストの沢口愛華は、「（スタジオで）シャンパンファイトしませんかって言ったら、ダメですって言われました（笑）」「いただきます〜！」と言いながら祝杯をあげ、実況を務めた布施宏倖アナウンサーとともにスタジオを大いに盛り上げた。
なお、「ABEMA」では勝田選手の優勝の瞬間を含めた『サファリ・ラリー・ケニア』の模様を無料見逃し配信中。次戦は第４戦「クロアチア・ラリー」を４月11日（土）・12日（日）に無料生中継予定。
（C）AbemaTV, Inc.
このたび、歴史的快挙を成し遂げた勝田選手から「ABEMA」の視聴者に向けた独占コメント動画が到着。「本当に応援ありがとうございました。難しいスタートで始まったこのサファリ・ラリー・ケニアだったんですけど、最後ここで優勝することができて本当に嬉しく思います」と喜びを語っている。また、「自分のペースがあれば、勝負になったらという状況になれば、勝てるポテンシャルがあると思っていたんですけど、思いもよらぬ展開があって、最後ここに立つことができて自分でもちょっとびっくりしてます」と激動のラリーを振り返り、「前回のスウェーデンの２位は本当に悔しかったですし、今回の優勝を機にさらに優勝、そして表彰台をさらに稼げるように頑張っていくので、これからも応援していただけたら嬉しいです」と今後のさらなる飛躍を誓った。
勝田選手の歴史的優勝の瞬間に、ABEMAのスタジオも大きな感動に包まれた。解説の小坂典嵩氏は優勝の瞬間には思わず感極まって涙を流し、「最初のステージからトラブルがあって正直またこのパターンかと思っていた自分がいた。それでも諦めずにチャンスが巡ってくるまでしっかりタイムを出し続けてものにする持ち味が発揮された」「みんなから応援されているんだなと改めて感じた」と語り、勝田選手の激闘を称賛。スタジオゲストの沢口愛華は、「（スタジオで）シャンパンファイトしませんかって言ったら、ダメですって言われました（笑）」「いただきます〜！」と言いながら祝杯をあげ、実況を務めた布施宏倖アナウンサーとともにスタジオを大いに盛り上げた。
なお、「ABEMA」では勝田選手の優勝の瞬間を含めた『サファリ・ラリー・ケニア』の模様を無料見逃し配信中。次戦は第４戦「クロアチア・ラリー」を４月11日（土）・12日（日）に無料生中継予定。
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