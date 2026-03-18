ベトナムから大量の麻薬原料を韓国に持ち込み、住宅街で麻薬を製造していた一味が税関に一斉検挙された。【画像】街中で「段ボール一丁」→体触らせた韓国女性、麻薬使用で有罪関税庁・仁川（インチョン）空港税関は、今回の事件において製造に関与した20代の男Aらベトナム人3人を麻薬類管理法違反の疑いで検挙し、拘束送致したと3月17日に明らかにした。一味は昨年7月から12月にかけて、ベトナムから航空特急貨物でサフロールやMD