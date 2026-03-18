2004年、衆院選で落選した高市早苗氏は自民党議員の山本拓氏と電撃結婚した。大下英治『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）によると、独身時代は誰かの愛人だという怪文書を出されたこともあったという――。※本稿は、大下英治『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト新党「自由党」結成を発表する柿沢弘治