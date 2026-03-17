GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の開催1年前が目前に迫った2026年3月18日（水）より、全国で新たに7つのオフィシャルストア（常設店2店舗、ポップアップストア5店舗）を順次オープンする。2027年の開催に向けた機運がますます高まる中、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥ