嵐の中を運転して合流も…「ベンチで一緒に過ごす機会を失う訳にはいかない」最強左腕の行動が物議を醸している。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表から1次ラウンド限りで離脱していたタリク・スクーバル投手（タイガース）が16日（日本時間17日）、チームを応援するために再合流した。しかし、一度チームを離れた“エース”の突然の帰還に対し、米国のファンからは「なんでいるの？」「デトロイトに帰れ！」