敗退した翌日に「マイアミに行ってきます」と報告していた野球日本代表「侍ジャパン」が第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退してから2日。16日（日本時間17日）に行われた準決勝・イタリア対ベネズエラ戦の試合後、配信する「Netflix」の中継に嵐の二宮和也さんが突如として登場した。侍ジャパン不在のマイアミに降り立った“大物”の姿に、視聴者から驚きの声が上がっている。侍ジャパンは14日（同