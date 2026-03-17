3月16日、東京のラジオ局・TOKYO FMが公式Xを更新した。局に“謎のハガキ”が届いていることを報告したうえで、全国のラジオ局にも呼びかけをおこない話題となっている。【写真】「壮大なアートになりそうな予感」全国のラジオ局に届いたハガキには謎の絵ラジオ局に届く謎のハガキの正体は？TOKYO FMは「ラジオ局に届いている謎のハガキ…、#TOKYOFMにも届いていました！」と、ハガキの裏表の写真を投稿。そこには緑色の色鉛筆