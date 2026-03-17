隅田が石井の名前を出し「一緒にリベンジしたい」無念の敗退後、誓った約束があった。野球日本代表「侍ジャパン」の隅田知一郎投手は15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退を受け、想いを綴った。そんな中、忘れなかった“気遣い”が反響を呼んでいる。隅田は今大会、2試合で1勝0敗、防御率4.91に終わった。準々決勝・ベネズエラ戦ではガルシアに被弾する