決勝進出後にロペス監督が明かす「これが最後のWBC」■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）ベネズエラ代表のオマー・ロペス監督は16日（日本時間17日）、マイアミで行われたイタリア代表との準決勝に勝利後、「これが最後のWBCになる」と、今大会で退任する意向を明らかにした。ロペス監督はベネズエラ出身でアストロズのベンチコーチを務めている。代表監督は2023年大会から務めた。2024年の「ラグザス prese