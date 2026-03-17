決勝進出後にロペス監督が明かす「これが最後のWBC」

■ベネズエラ 4ー2 イタリア（日本時間17日・マイアミ）

ベネズエラ代表のオマー・ロペス監督は16日（日本時間17日）、マイアミで行われたイタリア代表との準決勝に勝利後、「これが最後のWBCになる」と、今大会で退任する意向を明らかにした。

ロペス監督はベネズエラ出身でアストロズのベンチコーチを務めている。代表監督は2023年大会から務めた。2024年の「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」でもチームを指揮した。

指揮官は「祖国に喜びを与えるのは監督として私の責任だ。でも、（ベネズエラの監督を務めることは）私の夢でもあった」と振り返った。前回大会では準々決勝で米国に敗れベスト8で敗退。7-5と2点リードの8回にターナーに逆転満塁弾を被弾し、涙を飲んだ。

妻からは「批判を受けたくないから、（監督を）またやらないで」と言われたという。それでも「私は『聞いてくれ。私は責任を負う。これが最後のWBCになる。私は、ベネズエラを決勝に連れて行く。私は（今までの）2倍、3倍の労力を（ベネズエラに）捧げる。私が彼らの為にやる」と明かした。

今大会は、1次ラウンドでドミニカ共和国に敗れたものの、準々決勝で前回王者である野球日本代表「侍ジャパン」を撃破。準決勝も勝利し、初の決勝進出を決めた。侍ジャパン勝利後は「無給でやっている」と告白し話題も呼んだ指揮官。17日（同18日）に米国代表と対戦。2023年の借りを返すため、最後の戦いに挑む。（Full-Count編集部）