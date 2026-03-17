お笑いタレントのヒロミが17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。イラン情勢を受けた原油相場の高騰を実感した。「昨日ガソリン入れたんですけど、山梨とか200円になっているところもあるし、なんでこんな急に、早くに。こっから先、入ってこないかもしれないというのに、こんな早いスパンで。もうちょっと先に上がるのかなと思った。いきなりパッと上がったんで。どういうシステムかな」と高騰の仕組みに首を