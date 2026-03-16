本塁打級の当たりもロドリゲスが好捕■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）米国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のドミニカ共和国戦に2-1で勝利した。試合後、主将を務めたアーロン・ジャッジ外野手は“幻の本塁打”に言及。「打球が伸びていたのでチャンスはあるかもと思いましたが、相手はJ-ロッドですからね」と敵軍のスターを称えた