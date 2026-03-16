春になると、多くの人が悩まされる花粉症。くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状は日常生活の質を大きく下げるだけでなく、仕事や勉強の集中力にも影響を及ぼす。一般的な対策としては抗アレルギー薬や点鼻薬、目薬などが用いられるが、眠気やだるさといった副作用に悩まされる人も少なくない。そうした中、スマートフォンを使った新しいセルフケアとして注目を集めているのが「My Relief（マイリリーフ）」だ。「My Relief」は