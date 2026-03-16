3大会連続で決勝進出■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）米国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のドミニカ共和国戦に勝利。試合後、会見に臨んだマーク・デローサ監督は「相手も尊敬できるラインナップ。ハイレベルな試合だった」と語り、1点を争う白熱の試合を振り返った。“事実上の決勝戦”とも呼ばれた大一番を託したのはポール・