お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。１４日（日本時間１５日）に行われたＷＢＣ準々決勝で敗れた侍ジャパンについて“責任論”が浮上していることに持論を展開した。日本は準々決勝でベネズエラに逆転負けし、連覇を逃した。これについて、ＳＮＳ上では選手や監督らへの責任論が多数投稿されている。真栄田はこうした投稿に「ＷＢＣ日本戦終了後に、ＳＮＳで、責任は〇〇〇と