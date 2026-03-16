次期「Apple TV 4K」と次期「HomePod」のリリースが「Siri」のアップデート待ちとなっているようです。 ↑新型HomePodなどのリリースはSiri待ち（画像提供／Jaime Marrero／Unsplash）。 ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、次期Apple TV 4KやHomePodは「新しい人工知能機能」を活用するとのこと。それゆえ、Siriのアップデートまではリリースすることができないのです。 アップルは当初、「iOS 26.4」で「Ap